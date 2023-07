Kevin Spacey ontkent seksueel wangedrag op feestje Judi Dench

De acteur zou tussen 2001 en 2013 meerdere mannen onder meer bij hun kruis hebben gegrepen en iemand aangezet hebben tot seksuele handelingen. Vier mannen zijn gehoord in de zaak. Donderdagochtend werd Spacey ondervraagd door Patrick Gibbs, zijn eigen advocaat.

Spacey erkent dat hij een „grote flirt” kon zijn naar andere mannen. Maar hij ontkende stellig dat hij zich ooit aan iemand opgedrongen zou hebben. „Ik heb altijd de grenzen gerespecteerd die mensen aangaven”, aldus Spacey.

Mes in rug

Over een man, tevens chauffeur, die Spacey ervan beschuldigt hem meermaals te hebben betast, zegt Spacey dat zij samen „een hele leuke tijd hebben gehad”. Aanrakingen zouden volgens hem niet op een „gewelddadige of agressieve manier” hebben plaatsgevonden. „Het ging niet zoals hij het heeft beschreven”, aldus de acteur. Spacey was naar eigen zeggen „verbaasd” door de beschuldigingen van de man in kwestie en het voelde alsof die hem „met een mes in de rug had gestoken”.

Klopt niet

Een andere man verklaarde eerder dat Spacey hem „als een cobra” in zijn kruis had gegrepen. Die claim noemt Spacey „waanzin”. „Ik heb nooit iets gezegd van de dingen die hij beweert dat ik tegen hem heb gezegd, en dat zou ik ook nooit doen”, zegt Spacey daarover. Ook zegt de acteur zich „niet heel veel” te herinneren van die bewuste dag.

Een beginnend acteur beschuldigt Spacey eveneens van seksueel wangedrag. Hij verklaarde dat Spacey hem in zijn slaap zou hebben aangerand. „Dit verhaal klopt niet voor mij. Als ik in iemand geïnteresseerd ben, is het eerste wat ik wil dat diegene zich op zijn gemak voelt. We hadden een consensuele, ik geloof mooie, avond. Of hij er meteen spijt van had, dat weet ik niet. Ik kan niet voor hem spreken.” Volgens Spacey heeft hij zich „nooit” gedragen zoals de man beweert. Dat er seksuele handelingen plaats hebben gevonden erkent Spacey, maar dat gebeurde volgens hem „met wederzijds goedvinden”.

De getuigenis van de acteur duurde meer dan vier uur. Spacey raakte regelmatig erg geëmotioneerd en vocht volgens The Telegraph tegen de tranen.

Naar verwachting duurt de rechtszaak drie tot vier weken.