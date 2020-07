Prins William: we moeten een les trekken uit de coronacrisis

„De pandemie heeft levens verwoest en is over de hele wereld een bedreiging. Het is belangrijk dat we lessen trekken uit deze pandemie, zoals waarom de uitbraak gebeurde, waarom het niet eerder is gestopt en wat we kunnen doen om een uitbraak in de toekomst te stoppen”, aldus William.

Tijdens zijn toespraak deed de prins ook een oproep om voorgoed te stoppen met de illegale handel in wilde dieren. De prins wees daarbij op zoönosen, infectieziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan.

Volgens William laat de huidige coronacrisis zien dat het verstandig is om nu actie te ondernemen. Op die manier is te voorkomen dat door de illegale handel in dieren mogelijk een nieuwe pandemie ontstaat. „We hebben nu een reële kans om ervoor te zorgen dat de wereld stappen onderneemt om zoönosen te voorkomen, op een manier waarop we ook de illegale handel in dieren kunnen stilleggen”, zei William.