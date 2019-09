Bindende kracht van Carmen

Janke Dekker (l.) en haar dochter Amy Egbers delen hun liefde voor muziek. Ⓒ Foto Wim Lanser

Over één ding waren moeder Janke Dekker en dochter Amy Egbers het onmiddellijk eens. Een nummer uit Carmen mocht niet ontbreken in hun gezamenlijke theaterconcert Generations - Help, mijn dochter zingt opera, dat naast een genre- ook een generatiekloof overbrugt.