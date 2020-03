Märtha Louise voor het eerst open over rouw na overlijden ex

De prinses raakte geïnspireerd om weer een bericht te plaatsen toen ze een bloemetje zag in de tuin, het eerste teken van de lente. „Wij in ons kleine gezin maakten - en maken nog steeds - een moeilijke tijd door na Ari’s dood. Het is het moeilijkste dat we ooit hebben meegemaakt. Sinds Kerstmis en zelfs voordat Covid-19 een feit van de wereld was, bevonden we ons in de donkere periodes van verdriet.”

Märtha Louise is zich bewust dat het een langdurig proces gaat zijn, maar weet dat het beter wordt. „Het wordt lente na de winter. Een lente waarin de wereld weer zin heeft, zij het misschien op een nieuwe manier. We komen hier ook doorheen.”

Ari Behn, die in Noorwegen vaak zorgde voor controverse, overleed op eerste kerstdag op 47-jarige leeftijd. De schrijver, met wie de prinses van 2002 tot 2017 getrouwd was en drie kinderen heeft, had zelf een einde aan zijn leven gemaakt.