Jon Bon Jovi schrijft liedje met fans

De zanger kreeg het idee toen hij eerder deze week de handen uit de mouwen stak in zijn JBJ Soul Kitchen, een restaurant in New Jersey waar gasten niet hoeven te betalen, maar wel een donatie mogen doen. Zijn stichting houdt drie JBJ Soul Kitchens draaiende. Sinds de uitbraak van het coronavirus, geven de restaurants maaltijden weg aan minderbedeelden.

Jon deelde dit weekend een foto waarop hij aan het afwassen is in de keuken van een van de restaurants. Daarbij schreef hij: „Als je niet kan doen wat je doet, doe dan wat je kan.” Daarop is het nummer Do What You Can gebaseerd. Zondag vroeg de zanger zijn fans om hun bijdrage. „We gaan door moeilijke tijden, maar we moeten het samen doen. Ik heb het eerste couplet en het refrein geschreven. Schrijf een volgend couplet! Laten we jullie verhaal vertellen.”