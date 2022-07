Mart Hoogkamer kan voorlopig niet optreden: ’Ik ben nog steeds ziek’

Eerder ontstond er ophef toen Mart afgelopen weekend niet kwam opdagen bij RadioNL Zomertour in Heerhugowaard. De platenmaatschappij van de zanger was vergeten door te geven dat hij ziek was. Bezoekers van het festival waren boos en staken uit woede hun middelvinger op.

Op zijn Instagram laat de zanger weten dat hij nog niet op het podium kan staan. „Ik ben nog steeds ziek. Ik ben verkouden en heb last van mijn keel. Hoewel ik er verder gezond uitzie, neemt dat niet weg dat ik niet kan zingen. Ik sta achter mijn kwaliteit. Of ze nou 1.000 euro of 100.000 euro betalen, dat interesseert me geen bal. Als ik niet achter mijn kwaliteit sta, zing ik niet. Ik hoop dat iedereen dat respecteert.”

Mart vindt het sneu voor de fans die een kaartje hebben gekocht, maar geeft aan dat ook daar een oplossing voor is. „Ik kom zeker terug. Ik ben geen jongen die zijn zakken probeert te vullen en dan niet komt opdagen. Ik ben een rasechte artiest die heel erg van muziek houdt. Ik sta altijd te genieten op het podium en vind het heel jammer.”