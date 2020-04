Anita Meyer kan nu lachen om ’slep pap in de kou’

In Den Haag bracht Meyer destijds onder meer het nummer Hou me vast van Volumia. In plaats van ’niemand weet waarom er mensen slapen in de kou’, zong ze ’niemand weet waarom er slep pap in de kou’.

Volgens de zangeres ging ze de fout in omdat ze kort daarvoor op haar sjaal stond, waardoor ze in de war raakte en al ’slapen’ wilde zingen in plaats van ’mensen’. „Ik had het makkelijk op kunnen lossen door er bijvoorbeeld ’slapen mensen in de kou’ van te maken”, vertelt Meyer aan Eva Jinek. „De volgende dag ging het alleen hier nog maar over. Het was gewoon een menselijk foutje.”