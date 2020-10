’Thaise koning in geheim naar ziekenhuis gebracht’

De bodyguard zou posititief getest zijn op corona nadat hij en de hele entourage van de koning vanuit Duitsland - waar de Thaise koning graag en vaak verblijft - terug waren gekeerd naar Thailand. Geruchten gaan dat niemand van de koninklijke entourage in quarantaine is gegaan nadat de lijfwacht corona bleek te hebben. Of corona de reden is dat koning Vajiralongkorn naar het ziekenhuis ging, is niet bekend.

Vajiralongkorn was naar Thailand teruggekeerd om eer te betonen aan zijn overleden vader koning Bhumibol Adulyadej, vier jaar na zijn dood.