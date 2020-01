Gijp over coming-out Nikkie: dat interesseert niemand

Voor de camera van Veronica Inside, dat aanstaande maandag na een winterstop weer van start gaat, zegt Gijp: „Dat vond ik heel bijzonder. En ik vond het ook wel weer leuk dat daar twee dagen zo’n enorme belangstelling voor was. Het is altijd wat ik zeg, hè: zij was zó bang voor de reacties, maar buiten die zes in haar omgeving, interesseert niemand dat wat.”

De voetbalanalist die eigenlijk overal wel een mening over heeft, zegt dat hij deze week, aan tafel bij Jinek, een transgender vrouw zag zitten. „En dan wordt er gezegd: ’Ik krijg duizenden goede berichten en dan zit er één tussen die me pijn doet, en dan ben ik helemaal van slag.’ En dan denk ik: waar máák je je druk om? Het is een man geweest, ik vind het best. En die wil nu vrouw worden. Ook goed. Ik ben hetzelfde als heel Nederland, het zal mij een zorg zijn. Als zij het maar naar haar zin heeft.”

Ook sprak René over zijn aanstaande huwelijk, dat plaatsvindt op 16 juli. De oud-voetballer ging afgelopen oktober voor Minouche de Jong op zijn knie, al ging dat in werkelijkheid iets minder romantisch... „Dat was nadat ik met Maarten Spanjer was wezen eten bij Ron Blaauw. Daarna waren we nog wat wezen drinken in de stad en toen heb ik het gevraagd. Dat is toch leuk? Gewoon tussendoor. Je moet het zo zien, we hebben het leuk met elkaar en dit is een soort bevestiging. Maar ik maak het niet groter dan dat het is. Ik vind het gewoon leuk om te doen.”