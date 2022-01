Jamie Oliver twijfelde over nieuw programma

Jamie, die miljoenen euro’s verdiende dankzij zijn kookboeken, televisieprogramma’s, restaurants en eigen keukenartikelen, start op 31 januari met The Great Cookbook Challenge maar moest daar wel voor overgehaald worden. „Ik weet dat heel veel mensen dat soort shows leuk vinden maar ik word er nerveus en ongemakkelijk van. Het is gewoon niet per se mijn ding. Ik vel hiermee absoluut geen oordeel over die shows, want het is een goed genre. Ik moest er zelf alleen wel even over nadenken of ik mee wilde werken aan zo’n programma.”

Hij vervolgt: „Mijn eerste reactie nadat ik gevraagd werd dit programma te doen was dan ook niet heel mals. Maar omdat dit iets is dat geschreven en gepubliceerd wordt, veranderde mijn mening. Deze show heeft meer ziel en is daarbij onverwacht en inspiratievol.”

In The Great Cookbook Challenge With Jamie Oliver gaat de chef-kok op zoek naar een onbekende kok die een boekdeal hoopt te sluiten, net zoals hij zelf ook ooit begonnen is.

Jamie verkocht 47 miljoen exemplaren van de 26 kookboeken die hij schreef en won onder meer een Bafta en een Emmy voor zijn televisieprogramma’s.