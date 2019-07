Rihanna maakt statement op Onafhankelijkheidsdag

De 31-jarige popster is tegenwoordig ook ontwerpster. Page Six toont een foto van haar op Barbados, waar ze oorspronkelijk vandaan komt, in een mode-look met een overduidelijke boodschap. Ze draagt een t-shirt uit haar eigen collectie. Op haar rug valt in grote letters het woord ’immigrant’ te lezen.

Rihanna lanceerde de intussen uitverkochte modelijn als antwoord op de controversiële immigratiepolitiek van president Trump. Met de kleding verwijst Rihanna naar zowel de crisis aan de Amerikaanse grens als naar haar eigen eiland-afkomst.

Trots

„Ik ben trots op het woord immigrant”, zei Rihanna eerder. „Ik realiseer me dat je van een nederige afkomst kunt zijn en dan alles kunt bereiken waar je je maar toe wilt zetten. De wereld wordt je oester en er zijn geen grenzen.”

De zangeres zei verder: „Overal waar ik ga, behalve Barbados, ben ik een immigrant. Ik denk dat mensen dat vaak vergeten. Ze zien het merk Rihanna. Maar het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat, als je van mij houdt, er velen zijn zoals ik. Er zijn een miljoen Rihanna’s in de wereld die als vuil worden behandeld.”