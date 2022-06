Britney Spears en Sam Asghari gaan donderdag trouwen

Een van de gasten is Spears' broer Bryan. Grote afwezigen zijn de ouders van de zangeres, Jamie en Lynne Spears. Spears' vader Jamie was gedurende dertien jaar ook haar bewindvoerder. Hier kwam in november 2021 echter een einde aan na een door de zangeres zelf aangespannen rechtszaak. In een getuigenis gaf Britney destijds al aan dat ze de wens had om een eigen huis te kopen, te trouwen en uiteindelijk ook kinderen te krijgen.

Ook haar zus Jamie Lynn, die eerder dit jaar een autobiografie uitbracht waarin ze de mentale toestand en het curatorschap van haar zus besprak, is afwezig.

Spears en Asghari ontmoetten elkaar in 2016 op de set van de videoclip voor het nummer Slumber Party en zijn sinds september vorig jaar verloofd.