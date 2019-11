Minister Slob buigt zich over miljoenenaanvraag NPO

Als het Rijk niet over de brug komt, zit de NPO flink in de problemen, erkende een woordvoerder. Die kans is aanwezig; premier Mark Rutte liet daags na de winst van Duncan Laurence al weten dat hij niet van plan was extra geld vrij te maken voor het songfestival. In september liet minister Slob nog weten vooralsnog niet van plan te zijn de portemonnee te trekken voor het internationale evenement.

Later deze maand praat de Tweede Kamer over het Eurovisiesongfestival, het onderwerp staat voor 25 november op de agenda. Het festijn vindt in mei plaats, op 12 en 14 mei zijn de halve finales. De eindstrijd is op 16 mei.

