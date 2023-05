Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Bont superheldenteam krijgt afmattend adieu in ’Guardians of the galaxy - vol.3’

— Wat: actie, avontuur, fantasy — Regie: James Gunn — Met: Chris Pratt, Dave Bautista, Chukwudi Iwuji

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

In dit derde deel van ’Guardians of the galaxy’ draait het vooral om de wasbeer Rocket (Bradley Cooper). Ⓒ 2023 Marvel

Het had weinig gescheeld of Guardians of the galaxy - vol. 3 was er niet gekomen. James Gunn – regisseur/scenarist van de eerste twee delen – werd in 2018 door Disney de deur gewezen na enkele opgerakelde oude tweets over seks en kleine kinderen. Een deel van de cast ging echter voor zijn ontslag liggen, waardoor Gunn alsnog de kroon op zijn superheldentrilogie kon zetten.