De finale van Wie is de Mol? is zaterdagavond gespeeld, met Buddy, Miljuschka, Nathan en Rob. De ontknoping van een ronduit chaotisch jubileumseizoen belooft niet zo spannend te worden als we hadden gehoopt. Presentator Rik van de Westelaken heeft al te veel prijsgegeven.