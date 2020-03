André Hazes laat naam Monique tatoeëren

Op een foto van zichzelf thuis in zijn huis bij Monique en zoontje Dré is de tatoeage voor het eerst goed te zien. Bij het plaatje schrijft de zanger dan ook één veelzeggend woord, met een hartje: Thuis.

Monique laat op haar beurt in haar Insta Stories zien hoe de tatoeërder de tatoeage in André’s nek afrondt door die schoon te vegen, waardoor Monique haar naam tevoorschijn komt. Onder het filmpje zette ze André’s lijflied Leef.

Mocht er ooit nog een andere vrouw in André’s nek hijgen, dan is het in elk geval duidelijk aan wie hij nu wil toebehoren...