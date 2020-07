Ontwapenende fantasie aan de Japanse kust

De liefdesvonken slaan al snel over in de Japanse animatiefilm Ride your wave. Nadat Hinako door Minato uit een brandende flat is gered, zijn de twee onafscheidelijk. Maar na een half uur romantiek slaat het onheil toe, waarna fantasie en drama door elkaar beginnen te lopen.

Het zou zonde zijn om hier al in details te treden over die ontwikkelingen, maar ze leveren in ieder geval ontwapenende scènes op. Ride your wave knipoogt naar geliefde Studio Ghibli-films (My neighbor Totoro, Ponyo) en ontroert in de manier waarop Hinako en Minato contact met elkaar blijven maken. Toch mist Yuasa ook de finesse van zijn beroemde Japanse collega’s.

Liefde, tragiek, volwassen worden; Ride your wave wil veel belangrijke thema’s kwijt in anderhalf uur. Een heldere lijn lijkt daarbij soms te ontbreken, clichés en gekunsteld drama liggen op de loer. Maar toch blijft ook de aandoenlijke romantiek hangen. Net als het Japanse popliedje op de soundtrack.

✭✭✭