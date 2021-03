‘Nooit had ik door’ van Thomas Berge op weg een grote hit te worden

Inmiddels heeft hij een meer constructieve manier gevonden om met het ’nieuwe normaal’ om te gaan en toch aan het werk te blijven. Wat heet. De zanger investeerde flink in een nieuwe single met een spectaculaire clip van twintigduizend euro, waarvan PRIVÉ dinsdag de eerste beelden laat zien. Thomas heeft zich herpakt en hervonden, en is met een stel vrienden flink aan de slag gegaan om straks, wanneer de maatregelen worden versoepeld, goed voorbereid te zijn.

In een decor van verschroeide aarde, met een uitgebrande vleugel, zingt Thomas zijn nieuwe single Nooit had ik door. „Het is echt heel spectaculair geworden”, zegt hij. „Een complete speelfilm in iets meer dan drie minuten. Het is waanzinnig. Eindelijk gebeurt er weer eens iets waar we met het hele team aan hebben gewerkt, trots op kunnen zijn en waarvan we kunnen zeggen: dit hebben we toch maar mooi gedáán. Je kan niet thuis blijven zitten.”

Thomas is de afgelopen maanden doorgekomen door vooral veel te schrijven. De zanger – medeverantwoordelijk voor de HAZES-hit Leef – rondde verschillende nummers af. Nooit had ik door werd de nieuwe single. Hij zegt: „We zijn bij elkaar gaan zitten en hebben de schouders eronder gezet. Soms moet de je de boel eens goed afstoffen en kijken waar je staat. Ik heb mezelf opnieuw uitgevonden het afgelopen jaar. De veranderingen bestaan vooral uit een meer moderne stijl, een nieuwe look and feel ook. Voor mijn clip heb ik de jongens van Filmmakers gevraagd. Hun bedrijf is gespecificeerd in het maken van reclamefilms en zij kijken dus net wat anders naar zo’n videoclip. Het resultaat is echt verbluffend, met bijzondere effecten. De vleugel die in vlammen opgaat is helemaal geprepareerd met gasflessen. Die zijn daarin geplaatst voor een prachtig, visueel effect. Er stond tijdens de uiteindelijke opnamen zelfs een ploeg van de brandweer klaar voor het geval er iets zou misgaan.”