Dit is de opvolger van Merel Westrik!

Dat heeft RTL maandag gemeld. Nederlof vult de vrijgekomen plek in van Merel Westrik, die afgelopen zomer afscheid nam bij RTL Nieuws. Zij ging bij Net5 de talkshow Ladies Night maken.

De journaliste zong eerder in het Kinderen voor Kinderenkoor en speelde rollen in kinderseries. Nederlof behaalde haar diploma journalistiek in Zwolle en liep stage bij het NOS Journaal en het Jeugdjournaal. Sinds vijf jaar presenteert Nederlof programma’s bij RTV Utrecht. Zij won al diverse prijzen.

Voor Sara is presenteren bij RTL Nieuws een droombaan: „Tijdens mijn reis in Peru belde hoofdredacteur Harm Taselaar me op. „Je hebt de baan”, zei hij. En daar stond ik dan; aan de voet van de Machu Picchu, ver van huis, totaal in de war. Ik ben zó vereerd en blij!”