All you need is love symbool voor licht in donkere tijden: ’Toen ik Robert zag, kwamen de tranen’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Gail, Thomas, Robert en Emma in de All you need is love-kerstbus. Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - De kleine Lucas kijkt vol verwondering om zich heen in de All you need is love-kerstbus. Nietsvermoedend is de tweejarige jongen met zijn moeder onderweg naar Veghel. Daar woont zijn vader, die hij voor het eerst en het laatst heeft gezien toen hij een baby was. Na een zenuwslopende visumaanvraag en een lange vliegreis vanuit de Filipijnen, kunnen zij eindelijk voor het eerst samen kerst vieren. „Toen ik Robert ten Brink zag, kwamen de tranen.”