Beautymerk eist dat Kim Kardashian merknaam verandert

Lunsford zegt al sinds juli 2017 gezichtsbehandelingen te geven onder deze naam en heeft tevens een website en verschillende sociale media accounts. De eigenaresse heeft naar eigen zeggen veel tijd, energie en geld gestoken in de ontwikkeling van de SKKN+ producten en mocht Kim dezelfde naam gebruiken dan kan dat voor verwarring zorgen.

„We hebben waardering voor kleine ondernemingen en steunen die zeker ook, dus petje af voor mevrouw Lunsford. Het gaat hier echter om de wet van merkrecht en wij hebben niets gedaan dat juridische actie verdient. Daarbij is het teleurstellend dat mevrouw de media opzoekt terwijl er een telefonische afspraak voor morgen gepland stond, waar haar advocaat om heeft gevraagd. Dus hoewel we het oneens zijn over de inhoud van de brief, hebben we goede hoop er samen uit te komen”, aldus Kims advocaat Michael G. Rhodes.