Beyoncé stond collega Kelly Rowland ’in de weg’

In de aflevering sprak Rowland met deelnemer Chris Sebastian, die ze dit seizoen coacht. Hij vertelde haar hoe moeilijk hij het vond uit de muzikale schaduw van zijn oudere broer Guy te stappen, die de show eerder won. Daarop vertelde Rowland dat ze dat gevoel kent. Toen ze tussen 2000 en 2005 samen met Beyoncé, en Michelle Williams, in Destiny’s Child zat, had ze continu het gevoel met haar vergelijken te worden. „Kun je je voorstellen hoe het is om in een groep met Beyoncé te zitten?”, zei ze.

Rowland vertelde dat ze het heel lastig vond om in die periode haar eigen identiteit te leren kennen. Ze worstelde naar eigen zeggen over haar kleding, maar ook over de stijl van haar liedjes. „Ik maakte mezelf gek in mijn hoofd. Met gedachten als: ik kan deze jurk niet dragen, omdat ze zullen zeggen dat het op Beyoncé lijkt. Of: ik kan zo’n lied niet zingen, omdat het te veel op Beyoncé lijkt. Ze gaan ons sowieso vergelijken.”

In 2005 ging de groep uit elkaar en besloten Kelly, Beyoncé en Michelle als solo-artiesten verder te gaan. In 2013 en 2018 kwam de groep weer even samen bij optredens van Beyoncé tijdens de Super Bowl en op Coachella.