Ondanks succesvolle Broadway-musical Mrs. Doubtfire sluit regisseur vervolgfilm uit

In de originele film speelt Williams de hoofdrol. Voordat de acteur in 2014 overleed, werd gewerkt aan een tweede film. Die is er nooit gekomen en gaat er dus ook nooit komen, verzekert de regisseur. Columbus vindt dat niemand de iconische acteur kan vervangen.

Momenteel is op Broadway de musical Mrs. Doubtfire te zien, waarin Rob McClure de titelrol op zich neemt. „Ik las vandaag veel recensies, ironisch genoeg, over de Broadway-show”, zegt Columbus over de reacties op de musicalversie van de film. „En deze man die hem (Daniel Hillard/Mrs. Doubtfire, red.) speelt, is naar verluidt erg energiek en fenomenaal. Maar hij is geen Robin. Robin was uniek in zijn soort.”

In het interview vertelt Columbus ook dat er met Williams gewerkt is aan een tweede deel. „De laatste keer dat ik Robin ontmoette voordat hij overleed, hadden we het over het vervolg op Mrs. Doubtfire”, zegt hij. „We hadden een script, en het was een geweldig script. Robin was bereid om het te doen. En toen stierf hij helaas.”