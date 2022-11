Harry Styles rijkste Britse ster onder de 30 jaar

Styles dankt zijn vermogen onder meer aan zijn periode bij de band One Direction. Dit jaar boekte hij ook veel succes met zijn album Harry’s House, waar de hit As It Was op staat. Ook verdiende hij aan zijn tournee Love On Tour en zijn verschillende rollen in films als Dunkirk en Don’t Worry Darling.

De andere (voormalige) leden van One Direction staan overigens ook in de lijst van jonge Britse sterren. Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne en Zayn Malik staan allemaal in de top 10.

De tweede plaats in de lijst met rijke jonge Britten is voor zangeres Dua Lipa, met een geschat vermogen van 69 miljoen pond (80 miljoen euro). Model Cara Delevingne staat op de derde plaats met bijna 64 miljoen pond (74 miljoen euro).

De Heat Rich List is een jaarlijks terugkerende lijst waarvoor de samenstellers zich baseren op openbare bedrijfsgegevens, muziekverkoop, tv-contracten en andere samenwerkingen om zo hun vermogen te schatten. Vorig jaar stond Ed Sheeran nog bovenaan de lijst met jonge Britse sterren. Sheeran werd dit jaar echter 31 jaar oud en kwam dus niet meer in aanmerking voor de lijst.