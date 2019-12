Huisvrouwen bestaan niet 2 overtreft voorganger

Het is niet de enige Nederlandse film die het momenteel goed doet in de bioscopen. Ook de Penoza-film The Final Chapter trekt nog steeds volle zalen en staat na bijna drie weken op bijna 300.000 bezoekers .Het vijfde deel in de Mees Kees-reeks is eveneens erg succesvol en staat met bijna 40.000 bezoekers in het eerste weekend ook hoog in de top tien van best bezochte bioscooptitels.

De best bezochte film in de Nederlandse zalen is op dit moment het vervolg op Jumanji, The Next Chapter, waarin de helden uit deel één weer in het demonische digitale spel vol beesten belanden.