Botsing Justin en Hailey Bieber op weg naar kerk

De zanger zat niet zelf achter het stuur. De zwarte limousinebus waarin hij zich liet vervoeren, werd bestuurd door een ingehuurde chauffeur. De personenbus raakte licht beschadigd, evenals de witte Hyundai van de tegenpartij.

De politie heeft een kijkje genomen bij het verkeersincident waarbij niemand gewond raakte. Na het ongelukje verschenen Justin en Hailey met een smile op hun gezicht bij hun kerk.

Het is niet de eerste keer dat Bieber betrokken is bij een auto-ongeluk. In 2017 raakte hij een fotograaf met zijn auto na een kerkdienst in Beverly Hills en in 2018 was er ook al sprake van een kleine botsing.