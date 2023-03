Willeke van Ammelrooy (78) bedankte voor seksscène op ijskast

De 78-jarige Van Ammelrooy blikt in Volle zalen samen met Cornald Maas terug op haar lange loopbaan. Seksualiteit speelt een belangrijke rol in een groot deel van haar oeuvre. Dit begon al aan de Toneelschool toen ze te horen kreeg dat ze veel ’met haar sex speelt’. Als tienermeisje was Willeke zich daar amper van bewust: „Ik wist niet wat dat betekende, sexappeal. Ik dacht: waar heb je het over?”

In de beginjaren van haar filmcarrière ging ze geregeld uit de kleren. Spijt heeft ze er niet van: „Bloot hoort bij een mens. Ik vind dat je een mens in zijn geheel moet kunnen acteren.” Maar ze had ook door wanneer bloot zijn werd uitgebuit: „Dan werd ik niet meer gevraagd voor een mooie rol, maar alleen voor een scène om een nummertje te maken op de ijskast. Zodat ik dan toch in de film had gezeten. Dat heb ik niet gedaan natuurlijk.”

Fons Rademakers

In Volle zalen laat Willeke, die in 1996 een Oscar won met de film Antonia, haar licht schijnen over de MeToo beweging: „We noemen het allemaal nu MeToo. Ik heb dat ook meegemaakt, maar ik heb het nooit zo genoemd.” Wel heeft ze ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Zo beloofde regisseur Fons Rademakers tijdens de opnames van de film Mira om tijdens een naaktscène haar schaamhaar niet in beeld te brengen: „Daar heeft hij zich niet aan gehouden en daar ben ik heel boos over geworden.”

Van Ammelrooy geeft de laatste jaren workshops aan jonge mensen om hen meer weerbaar te maken: „Zodat ze zelf sterk leren worden. Om precies te weten; tot daar en niet verder. Om de baas te leren zijn.”

Volle zalen is woensdagavond te zien om 20:30 uur op NPO 2.