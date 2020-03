Luisteraars woedend na hiv-grap in radioshow Ruud de Wild

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Nadat bekend is geworden dat het Eurovisie Songfestival dit jaar niet zal plaatsvinden, besteedde Ruud de Wild in zijn radioshow De Wild in de middag op NPO Radio 2 daar aandacht aan. In de top 5 over 5 van voordelen van het annuleren van het liedjesfestijn schoot de nummer één bij veel luisteraars in het verkeerde keelgat.