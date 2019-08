Op secret service-agent Mike Banning (Gerard Butler) na, die het bloedbad zonder al te veel kleerscheuren overleeft. Waarmee hij in Angel has fallen de verdenking op zich laadt.

Logica is nooit het sterkte punt geweest van de Has fallen-reeks. Dat de FBI in deel drie binnen een paar uur de zaak tegen Banning volledig rond heeft, past in dat patroon. Duistere en corrupte krachten willen hem duidelijk tot zondebok bombarderen. Butlers personage moet daarom niet alleen proberen zijn naam te zuiveren, maar ook zien te voorkomen dat de comateuze president alsnog het loodje legt. Terwijl de hele wereld jacht op hem maakt.

Aardig is dat het gevaar dit keer niet van buitenaf komt, maar van binnenuit. Dat maakt de intrige een stukje spannender. Verder komen we meer te weten over de achtergrond van de aangeslagen held, die kwetsbaarder oogt dan ooit. Zelfs Nick Nolte duikt op, als een schaduw uit Bannings verleden. Dat zorgt voor wat komische momenten in deze verder nogal voorspelbare actiethriller vol kogelregens en explosies, die er dankzij de ervaring van regisseur en stuntspecialist Ric Roman Waugh best puik uitzien.