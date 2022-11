Premium Het beste van De Telegraaf

Hoever ging Charles’ obsessie voor Barbra Streisand?

Toen nog prins Charles met wereldster Barbra Streisand tijdens de Prince’s Trust in Wemly Arena in 1994. Ⓒ Getty Images

Hij zal altijd onlosmakelijk verbonden blijven aan prinses Diana en zijn huidige echtgenote, koningin-gemalin Camilla. Toch heeft koning Charles regelmatig zijn oog laten vallen op ander vrouwelijk schoon, en zeker niet de minsten. Zo wordt er in een nieuwe biografie een boekje opengedaan over de crush die Charles had op zangeres Barbra Streisand, van wie hij een poster had hangen in zijn slaapkamer op Buckingham Palace.