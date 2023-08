Geklapte huwelijken en familiesores: mannen maken Britney Spears niet gelukkig

Met drie geklapte huwelijken en ruzie met zo’n beetje alle mannen in haar leven lijkt het erop dat Britney Spears geen geluk gegund is. Toch laat de 41-jarige artiest zich niet uit het veld slaan: zelfs nu Sam Ashgari al na veertien maanden de handdoek in de ring gooit blijft ze geloven in de liefde. En deze keer heeft ze daar geen man bij nodig.

