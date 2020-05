Makers Tiger King aan de slag met Siegfried & Roy

Het blad kwam erachter dat de makers van Tiger King bezig zijn met een programma over Siegfried & Roy toen een van hun productiemedewerkers naar de redactie belde voor de contactgegevens van Chris Lawrence, een verzorger die werkte voor de wereldberoemde show van het dompteursduo in Las Vegas. Lawrence gaf afgelopen najaar een interview aan The Hollywood Reporter waarin hij de uitleg die Horn zelf gaf voor de tijgeraanval betwiste.

Bekijk ook: Las Vegas huilt om eigen Tiger King

De van oorsprong Duitse dompteur, die de aanval ternauwernood overleefde en flink letsel overhield aan het voorval, verklaarde in 2004 dat tijger Mantecore hem had willen redden nadat hij een toeval had gekregen op het podium. Lawrence stelde in het interview echter dat Roy in de periode voor de bewuste avond steeds minder tijd met de tijgers doorbracht, en Mantecore daardoor niet meer onder controle had.

De productiemedewerker van Tiger King gaf volgens The Hollywood Reporter aan dat de makers zich met het nieuwe project weer meer willen gaan richten op het gebruik van roofdieren voor entertainmentdoeleinden. Regisseur Eric Goode heeft eerder verklaard dat dat ook zijn doel was met Tiger King, maar dat tijdens het filmen de aandacht enigszins verschoof naar de excentrieke tijgerhouder Joe Exotic en zijn jarenlange vete met dierenrechtenactiviste Carole Baskin.