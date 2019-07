Emotionele Miljuschka trots op moeder Astrid Holleeder

„Lieve mama, zij aan zij met jou. Zo is het altijd geweest”, aldus Miljuschka bij een foto van haar moeder Astrid Holleeder, die kroongetuige was en twee bestsellers schreef over het leven met Willem. „Zij aan zij met jou. Ik wens voor altijd. Ik wil je nooit hoeven missen. Ik respecteer al je beslissingen en bewonder je kracht om door te gaan. Kun je geen advocaat meer zijn dan word je gewoon schrijfster. Je laat me zien dat alles mogelijk is, zelfs als je niet naar buiten kunt.”

Ⓒ Instagram

„Met een ijzeren discipline heb je je ertoe gezet, met ons te delen, hoe jouw/ons leven eruit ziet, als je zo’n levensveranderende stap zet”, gaat Miljuschka verder. „Omdat je vond dat jouw lezers daar recht op hebben. Ze hebben je vanaf het begin gevolgd en hebben ook recht op een afloop. Een goede afloop, een keuze voor het leven, ook al ligt de dood op de loer. Ik hou van jou, mama.”

Vrijdag verschijnt het derde boek van Astrid Holleeder.

