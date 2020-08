Had Gordon corona?

Het lijkt er in eerste instantie op dat hij de test doet om uit te sluiten dat hij nu corona heeft. „Voor alle zekerheid een Covid-test in Amsterdam. Om alles uit te sluiten, want ik ga weer draaien met 100 Jaar Jong.” Gordon kreeg veel lof voor dit tv-programma waarin honderdjarigen portretteerde. Opmerkelijk is dat Gordon, zo is te horen in zijn video, een serologische test krijgt, die niet test of je nu besmet bent, maar of je besmet bent geweest. Volgens Shownieuws zou Gordon afgelopen weekend nog een feestje hebben gegeven, waar onder andere ook de ondertussen ontslagen Ferry Doedens zou zijn geweest. Voor het reizen naar sommige landen is een serologische test verplicht. Het is niet duidelijk of Gordon ook een ’gewone’ coronatest heeft gehad.

Ondertussen is Gordon ook op andere vlakken nog druk bezig met zijn eigen gezondheid; sporten en gezond eten staan er op het menu. „Van de 112.8 naar 101.07 dankzij gezond eten sporten en de maagballon! Helemaal blij! Zo lekker dat alles veel leuker staat en je je beter voelt!”

Zijn voormalig tv-maatje Gerard Joling heeft ook een coronatest laten doen. Hij vloog naar Curaçao voor opnames van Joling en de Buitenlanders.