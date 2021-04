Eva Mendes spreekt zich uit over corrigerende tik

Eva plaatste een foto van zichzelf met daarbij de tekst: ’Vaak wordt me gevraagd wat mijn favoriete rodeloper-jurk is. Nou, dat is deze van Versace. Maar wat me eigenlijk nooit wordt gevraagd is wat mijn favoriete opvoedkundige uitspraak is. Slide maar even naar rechts als je daarin geïnteresseerd bent’.

Vervolgens postte Mendes een plaatje met de tekst: ’Een tik uitdelen is voor de ontwikkeling van een kind net zo slecht als het slaan van een echtgenote voor een huwelijk’. Heldere taal dus, al waren haar volgers het daar niet allemaal mee eens. „Ik heb vroeger echt weleens een pak slaag gehad en geloof me, dat had ik verdiend. Maar nu ben ik een respectvolle volwassene ”, aldus een volger. Hierop reageerde Eva: „Dank voor je comment. Ik ben blij dat we het op een nette en goede manier met elkaar oneens kunnen zijn.”

De actrice vervolgde: „Iedereen voedt zijn kinderen anders op, je krijgt geen handboek als ze er eenmaal zijn. Ik weet soms ook echt niet waar ik mee bezig ben, dan doe ik maar wat.”

Veel fans waren blij met discussie die ontstond. „Het is goed om te spreken over alternatieven om kinderen discipline bij te brengen. Toen wij klein waren was dat nog geen optie.”