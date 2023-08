NMO onderzoekt lekken kijkcijferdata door Tina Nijkamp

Vanaf dinsdag worden de lineaire kijkcijfers van de vorige dag niet meer online gepubliceerd, zoals dat jarenlang wel gebeurde. NMO brengt deze cijfers pas na een week naar buiten, omdat dan naast lineair kijken ook het uitgesteld kijken kan worden meegenomen.

Patricia Sonius, directeur onderzoek NMO, zegt in een reactie aan het ANP verrast te zijn dat Nijkamp de cijfers heeft gekregen en gepubliceerd. „Wij zijn verrast door wat Tina naar buiten heeft gebracht en ook teleurgesteld dat er iemand in onze industrie zich niet aan de publicatieregels heeft gehouden.” Sonius zegt niet te weten wie de cijfers heeft gelekt. „We hebben een jaar lang schaduw gedraaid en dat is helemaal perfect gelopen, dus ik ben wel erg verrast”, vervolgt Sonius.

Het NMO doet nu onderzoek naar wie zich niet aan de publicatieregels heeft gehouden. Over mogelijke consequenties voor degene die zich niet aan de publicatieregels heeft gehouden kan Sonius nu nog niets zeggen. De nieuwe manier van kijkcijfers meten en publiceren werd een week geleden gepresenteerd door het NMO.

Betreurenswaardig

Nijkamp, voormalig SBS6-zenderbaas, wil niet zeggen op welke manier zij aan de lineaire kijkcijfers van maandag is gekomen. Ze houdt het bij het statement dat ze ook op haar Instagram-kanaal heeft gedeeld: „Waarom publiceer ik dit? Om aan te tonen dat het op de eerste dag al duidelijk is, dat het geheim willen houden van de kijkcijfers voor de kijker, het dus niet openbaar maken van de lineaire cijfers anno 2023 eigenlijk niet houdbaar is.”

Eerder was er al kritiek op het vernieuwde NMO Kijkonderzoek. Nijkamp liet weten dat het „een meerwaarde” heeft om de kijkcijfers te weten en voormalig RTL 4-programmadirecteur Bert van der Veer noemde de verandering „betreurenswaardig.”