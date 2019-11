Matthew McConaughey nerveus over nieuwe stap

In zijn eerste post vertelt Matthew dat hij een beetje nerveus is over deze stap. „Dit is de eerste keer dat ik mezelf en mijn ideeën met de wereld deel en dat is wat eng omdat ik eerlijk gezegd alleen gewend ben monologen te houden”, grapt hij. „Ik weet niet helemaal zeker of ik toe ben aan een dialoog. Maar ik weet dat dat hier gebeurt, dus ik kijk ernaar uit.”

De acteur zegt op Instagram graag te willen laten zien wie hij is. „Ik ben benieuwd of dat overkomt. Of je het grappig vindt, of je er misschien even over na zal denken. Of je er even stil van wordt en een ommetje wil maken. Maar laten we er gewoon wat lol mee hebben.”

De jarige plaatste zelfs een aankondiging van zijn Instagramdebuut op Twitter. „Ik werd geboren op 4 november 1969, diezelfde dag kreeg ik mijn vaders naam, maar het duurde tot ik vijftig werd voordat ik @officiallymcconaughey werd”, grapt hij daar.

Binnen een dag verzamelde de nog altijd knappe acteur een respectabele 400.000 volgers en wordt hij in elk geval warm onthaald door fans en celebrities als Reese Witherspoon en Kevin Jonas. Hij volgt met zijn Insta-debuut Jennifer Aniston, die vorige maand voor het eerst op Instagram ging. Zij had een record met een miljoen volgers na 5 uur en 16 minuten op het sociale medium.