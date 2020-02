’Johnny Depp is onschuldig’

Hoewel er eerder al is getwijfeld aan de felle aantijgingen van Amber Heard die claimt door Johnny bont en blauw te zijn geslagen, zorgt de geluidsopname opnieuw voor gefronste wenkbrauwen. In de opname die stamt uit 2015 zegt Amber tijdens een twee uur durende therapiesessie dat zij Depp heeft geslagen. Dit terwijl ze altijd zelf met klem heeft ontkend geweld gebruikt te hebben. Zijn fans denken hierin het bewijs gevonden te hebben dat de acteur onschuldig is.

De beschuldigingen van Amber zijn in het verleden al eens in opspraak geweest, doordat make-upartieste Samantha McMillen beweerde dat de blauwe plekken van Amber nep waren. „Amber heeft breed uitgesmeerd dat Johnny haar bont en blauw heeft gemept. Maar in realiteit was er geen schrammetje te zien”, claimde McMillen toen, die Ambers make-up deed voordat Amber verscheen in The Late Late Show van James Corden. „Ik had enkele uren voor de opnames de make-up van Amber verzorgd en er was geen sprake van een verwonding.”

Ondertussen moddert het gevecht tussen Johnny Depp en Amber Heard maar door. De soap duurt inmiddels langer dan dat hun huwelijk heeft geduurd. In oktober 2019 was de laatste ontwikkeling dat Depp tijdens de rechtszaak die Heard tegen hem heeft aangespannen zijn medische dossier moest overhandigen. Dit naar aanleiding van het feit dat haar advocaten toestemming hadden gekregen om te onderzoeken of hij mogelijk partners in het verleden zou hebben misbruikt. Ze claimde ook dat de acteur getuigen van zijn vermeende misbruik miljoenen dollars zwijggeld zou hebben betaald. Lees hier een overzicht van de soap rondom de Hollywoodsterren.