Ice Cube liep miljoenen mis door weigeren vaccinatie

„Ik wilde de die prik niet halen”, vertelt hij in de podcast Million Dollaz Worth of Game. „Fuck die prik. En fuck jullie omdat jullie proberen mij over te halen”. De acteur is zich er overigens maar al te goed van bewust dat deze keuze verdere gevolgen kan hebben. „Ik weet niet hoe Hollywood op dit moment over mij denkt”, stelt hij.

Duidelijk is wel dat hij doordat hij niet gevaccineerd is ook niet welkom was op de set van de film Oh Hell No, waar hij naar eigen zeggen maar liefst 9 miljoen dollar mee had kunnen verdienen. „Die klootzakken hebben me de rol niet gegeven, omdat ik de vaccinatie niet wilde. Ik heb de rol niet afgeslagen, ze wilden hem gewoon niet meer aan me geven.. Ik had die prik helemaal niet nodig, ik heb ook niets opgelopen. Fuck hun”, reageert hij gefrustreerd.