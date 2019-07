Tweede kindje voor Lauren Verster

„Ik heb het nog niet aan zo heel veel mensen verteld. Ik kwam er vrij laat achter, want ik dacht al van: he, dit is natuurlijk raar! Ik had het wel twee keer getest maar het was negatief”, zo vertelt Lauren aan Shownieuws. „Ik ben ook nog lekker op vakantie gegaan met drank en van alles en nog wat. Maar ja, die testen sloegen negatief uit.” Uiteindelijk bleek ze toch zwanger te zien.

Lauren beviel eind 2018 van dochter Leentje.