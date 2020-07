Martin Koolhoven: niemand komt boven Morricone uit

„Natuurlijk is de muziek van Once Upon A Time In The West monumentaal en van ongelofelijk belang voor de film in het algemeen en de spaghettiwestern in het bijzonder. Maar laten we vooral niet vergeten hoeveel prachtige dingen hij daarna ook nog heeft gemaakt”, zegt Koolhoven.

De regisseur van de western Brimstone is lichtelijk verbaasd over de weinige Oscars (twee) die Morricone in zijn carrière won. „Tja, Hitchcock en Kubrick wonnen ook geen Oscar voor hun werk. Vergeet daarnaast ook niet dat het meeste werk van Morricone voor Europese films was en dat Once Upon A Time In The West een flop was in de VS, dus heel vreemd vind ik het niet dat hij de prijs niet kreeg.”

Zeker in de jaren 80 had Morricone volgens Koolhoven meerdere malen de Academy Award verdiend. „Dat de muziek voor de films The Mission uit 1986 van Roland Joffé en The Untouchables van regisseur Brian de Palma uit 1987 geen Oscar wonnen, is onbegrijpelijk, maar ja dat is Amerika.”