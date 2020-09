The Voice Senior-deelnemer Steve Yocum (69) overleden

Steve deed vorig jaar mee aan The Voice Senior. Tijdens zijn auditie wist hij Marco Borsato en Frans Bauer binnen tien seconden te laten draaien met zijn vertolking van het nummer You Got A Friend In Me. De zanger schopte het tot de finale, maar ging er uiteindelijk niet met de winst vandoor.

Ruim 35 jaar werkte Steve in jazzstad New Orleans. Hij trad er voornamelijk op als trombonist. In 1997 verhuisde de Amerikaan voor de liefde naar Nederland.