Vrouw Bruce Willis vraagt paparazzi om hem met rust te laten

„Deze is voor de fotografen en de cameramensen die proberen exclusieve beelden van mijn echtgenoot te maken als hij buiten is: houd afstand. Ik weet dat het jullie werk is, maar misschien moeten jullie gewoon even afstand houden”, schreef de vrouw van de Die Hard-acteur op Instagram. „Roep alsjeblieft niet meer naar mijn echtgenoot om hem te vragen hoe het gaat. Geen ’woohoo’ of ’yippee ki yay’ meer, gewoon niet meer doen. Geef hem ruimte, gun ons om hem gewoon veilig van A naar B te krijgen.”

Een jaar geleden maakten Willis en zijn gezin bekend dat de acteur lijdt aan de ziekte afasie, die zijn vermogen om te spreken, schrijven en taal te begrijpen aantast. Inmiddels kampt de 67-jarige Amerikaan met een vorm van dementie.