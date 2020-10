Harry en Meghan waarschuwen opnieuw voor sociale media

„Het kan heel overweldigend zijn om te begrijpen wat er allemaal precies gebeurt online”, sprak Meghan vanuit hun huis in Santa Barbara. „Het is allesomvattend en het raakt ons op verschillende niveaus.”

Daarom is het koppel met onder meer experts op het gebied van sociale media en oud-werknemers van diverse platforms in gesprek gegaan om meer kennis te vergaren. „Met veel van die mensen hebben we vriendschappen gevormd door ons gezamenlijke doel om het online gezonder en beter voor ons allemaal te maken.”

Wereldwijde crisis

Harry, die net als zijn vrouw vaker zorgen heeft geuit over sociale media, vindt het van groot belang dat er iets verandert. „Wat er in de online wereld gebeurt heeft impact op de wereld. Het is niet beperkt tot bepaalde platforms of bepaalde socialemediagesprekken of groepen. Dit is een wereldwijde crisis, een wereldwijde crisis van haat, een wereldwijde crisis van verkeerde informatie en een wereldwijde gezondheidscrisis.”

Het echtpaar presenteerde het programma, dat deel uitmaakt van de reeks TIME100 Talks, en sprak met verschillende gasten die werkzaam zijn in de media of zich inzetten voor een betere digitale wereld. Zo kwamen onder anderen de medeoprichter van Reddit en Meghans vriendin Serena Williams voorbij.