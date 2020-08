Daphne Deckers wilde geen inspraak op boekverfilming

„De personages hebben al die jaren alleen in mijn hoofd geleefd en opeens sta ik dan in mijn eigen hoofd op de set, bij de hoofdrolspeler thuis. Toen dacht ik: ’verrek, zo had ik het me precies voorgesteld’. Ik weet nog dat ik dat allemaal aan het bedenken was. Ik moest mezelf wel even knijpen”, zegt Daphne.

De schrijfster vond het intrigerend om te zien hoe haar boek langzaam werd vertaald naar het witte doek. „Het is toch een heel andere soort storytelling. Er zijn wat scènes uit, er zijn scènes bij verzonnen. Je hebt de visie van de regisseur en de acteurs”, somt Daphne op. „De cadans is net wat anders. Het is onwijs leuk om te zien hoe ze dat oplossen.”

Overgeven

De 51-jarige Daphne was regelmatig op de set te vinden maar had geen inspraak. „Dat wil ik ook helemaal niet. Ik vind dat je als schrijver niet te veel in de weg moet lopen. Je moet je een beetje overgeven aan het proces en vertrouwen in het team hebben. Het is hun werk.”

Hoewel ze het proces uit handen gaf, is Daphne trots op het eindresultaat. „Ik ben ontzettend blij dat ze het hebben aangedurfd, zeker omdat het best een dure film is om te maken. Ik ben er onwijs blij mee”, zegt de schrijfster.

Herman Koch

Al moet Daphne beamen dat een boekverfilming bijna altijd een goed idee is. „Ik heb goed naar Herman Koch geluisterd. Hij zei: ’als de film een succes wordt verkoop je meer boeken en als het geen succes wordt zeggen mensen dat het boek beter was’.” Lachend: „Ik heb nu het beste van beide werelden, want ik vind het heel goed gelukt.”

Alles is zoals het zou moeten zijn ging woensdag in première. De film, met Barbara Sloesen en Jan Kooijman in de hoofdrol, is vanaf deze week in de bioscopen te zien.