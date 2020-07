’Rachel Hazes betaalt nieuw beeld André uit eigen zak’

Remon van Zoggel van Dutch Deco finish, het bedrijf dat het levensgrote beeld van André Hazes samen met kunstenaar Streetart Frankey maakte, vertelt aan Omroep Brabant dat Rachel hen heeft gevraagd met een nieuw, ’hufterproof’ beeld te komen, dat ze zelf betaalt.

„Dat is hartstikke mooi nieuws, want dat betekent dat het beeld gewaardeerd werd. Het was er dus ook op gemaakt dat het niet zo lang zou blijven. Het volgende beeld maken we hufterproof. Van beton of zo.”

Bemoeienis

De Amsterdamse ondernemersvereniging die afgelopen week, in het kader van de 69e verjaardag van André Hazes, het Legobeeld op de Dam plaatste, liet dinsdag al weten geen pogingen te doen om het vernielde kunstwerk terug te krijgen.

Rachel Hazes. Ⓒ HH/ANP

„Jammer dat het beeld maar zo kort heeft gestaan. Het was als tijdelijk initiatief bedoeld, maar zo kort ook weer niet. Ik kon mijn lach niet bedwingen als ik zag hoeveel mensen er bij het beeld een kijkje kwamen nemen. Maar wij gaan geen pogingen ondernemen het beeld terug te krijgen. Dat Rachel Hazes en de maker van het beeld dit nu in handen hebben genomen is natuurlijk prima, maar onze bemoeienis is ten einde”, aldus voorzitter van de vereniging, Richard Francke, tegen BuzzE.