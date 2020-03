Vermiste kat Justin Bieber na bijna een maand weer terecht

Het koppel had de hoop al opgegeven, maar toen werd het beestje kilometers verder ineens gevonden. „Hij ziet er erg mager uit en heeft een zielige miauw, maar hij is veilig thuis.”

Sushi was de tuin ingelopen van tv-kok Sandra Lee. Nadat ze de kat had gevoerd en verzorgd, belde ze het telefoonnummer dat op zijn halsbandje stond. „Ik had het idee dat de jongeman aan de andere kant van de lijn elk moment in tranen uit kon barsten. Hij was zo blij, gechoqueerd en verbaasd. Ik had toen nog steeds geen idee wie hij was”, deelt Sandra op Facebook. Dat werd pas duidelijk toen Sushi’s baasje zelf langskwam om het beestje op te halen.

Justin en Hailey kochten Sushi en zijn zusje Tuna vorig jaar en maakten ook een Instagram-account voor ze. De avonturen van de Savannah katten, een kruising tussen een serval en gedomesticeerde kat, worden door ruim 552.000 mensen gevolgd. Dierenrechtenorganisatie PETA was daar niet zo blij mee, liet de senior vice-president eerder weten. Ze betreurde het feit dat het koppel koos voor raskatten in plaats van beestjes uit het asiel.