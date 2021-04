Paul Simon (79) verkoopt muziekrechten aan Sony

Het gaat om alle uitgebrachte liedjes van de Amerikaanse zanger, bekend van hits als You Can Call Me Al en Me And Julio Down By The Schoolyard, uit de afgelopen ruim zestig jaar. Daar horen ook de nummers bij die hij maakte met zijn voormalig muzikale partner Art Garfunkel, zoals Bridge Over Troubled Water en Mrs Robinson.

Nu Sony eigenaar is van Simons muzikale catalogus kan het label bijvoorbeeld zonder toestemming nieuwe platen of coverversies uitbrengen. Simon, die in 2018 met pensioen ging, vindt het fijn dat de platenmaatschappij nu ’de komende decennia de bewaarder is van mijn nummers’, zo laat hij weten.

Artiesten kiezen er vaker voor om rechten van hun muzikale oeuvre te verkopen. Zo kreeg Bob Dylan vorig jaar bijna 400 miljoen dollar van platenmaatschappij Universal Music voor al zijn uitgebrachte liedjes. Ook artiesten als Debbie Harry, Shakira en Neil Young sloten vergelijkbare deals.