Gordon: ’Al het plezier in het leven was uit me geslagen’

Gordon, hier met Ferd: „Deze mensen leven in een bubbel zonder negativiteit van social media.” Ⓒ William Rutten

In zijn donkerste dagen, volgend op de roofoverval in z’n eigen huis, hield Gordon in gedachten vast aan de woorden van de 100-jarige Corrie uit Den Helder, die hij kort daarvoor had gesproken. „Zij heeft haar kinderen verloren, haar man, haar zicht en nu ook bijna haar gehoor. Eigenlijk is ze alles kwijt. Toch stelde zij: ’Je komt overal overheen’.”