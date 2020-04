Joe Biden stort donatie Louis C.K. terug

Campagnemedewerkers van Biden hebben tegenover People bevestigd dat ze het geld van Louis C.K. hebben geretourneerd, maar gaven daarbij geen verklaring. De comedian zelf was volgens het blad niet bereikbaar voor commentaar.

De New York Times publiceerde in 2017 een verhaal waarin meerdere vrouwen C.K. ervan beschuldigden zich voor hun neus te hebben uitgekleed en hen te hebben gevraagd of hij in hun bijzijn mocht masturberen. Ook zou hij zichzelf hebben bevredigd toen hij met een andere vrouw aan de telefoon was.

In een verklaring liet de comedian destijds weten: „Deze verhalen kloppen. Wat ik te laat heb geleerd is dat als je macht hebt over iemand, het geen vraag is of je wil dat ze naar je geslachtsdeel kijken, maar een hele vervelende situatie voor hen. Ik had macht over deze vrouwen, want ze bewonderden me. En ik ben daar onverantwoord mee om te gaan.”

Joe Biden werd vorige week beschuldigd van aanranding door en voormalige assistente.

